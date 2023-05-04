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Уссурийские таможенники изъяли партию трепанга общим весом около 180 кг. Фото пресс-службы УТ МВД России по ДФО

В контрабанде морепродуктов задействовали аквакультурные ВСД

В Приморском крае суд рассмотрит дело о контрабанде биоресурсов на общую сумму около 9 млн рублей. По версии следствия, бизнесмен вывозил гребешка и трепанга неустановленного происхождения под видом легально выращенных.

Уголовное дело расследовало линейное отделение МВД России на станции Уссурийск. Фигурант — 65-летний ранее судимый предприниматель из Владивостока, возглавляющий компанию по оптовой торговле морепродуктами. Было установлено, что бизнесмен заключил договор с одной из зарубежных компаний о поставке гидробионтов.

«Обвиняемый приобрел три тонны морского гребешка у неустановленного лица и официально сделку не оформил, что исключало дальнейшую возможность законно перемещать приобретенный им товар через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС», — сообщили Fishnews в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ДФО.

По данным правоохранителей, за оформлением необходимого ветеринарного сопроводительного документа мужчина обратился к руководителю одной из компаний Приморья, официально занимающейся добычей и разведением морских биоресурсов.

С помощью ВСД, подтверждающего законность происхождения гребешка, фигурант переместил товар в одну из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Рыночная стоимость продукции составила порядка 1 млн рублей, отметили в управлении.

Спустя некоторое время таким же образом обвиняемый планировал вывезти за пределы РФ около 180 кг сушеного дальневосточного трепанга — на сумму примерно 8 млн рублей. Однако в этот раз машину с 18 мешками «морского огурца» задержали сотрудники Уссурийской таможни.

Уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из России стратегически важных ресурсов в особо крупном размере с использованием документов, заведомо содержащих недостоверные сведения) с обвинительным заключением направлено в Артемовский городской суд. Приговора фигурант будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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  • Уссурийские таможенники изъяли партию трепанга общим весом около 180 кг. Фото пресс-службы УТ МВД России по ДФО
  • Стоимость изъятого морского огурца оценили примерно в 8 млн рублей. Фото пресс-службы УТ МВД России по ДФО
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