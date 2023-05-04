Выпуск рыбопродукции показал хорошие результаты за квартал

Объем производства рыбной продукции в стране с января по март составил 1,2 млн тонн — на 9% выше уровня прошлого года, приводит данные Росстата Федеральное агентство по рыболовству.

«Увеличилось производство мяса рыбы мороженого (включая фарш) почти на 40% — до 36 тыс. тонн, мороженой рыбы — на 19%, до 771 тыс. тонн, ракообразных, моллюсков, других водных беспозвоночных мороженых и приготовленных — на 1%, до 25 тыс. тонн, муки и гранул из водных биоресурсов (непищевого назначения) — на 3%, до 53 тыс. тонн», — рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По его информации, экспорт российской рыбной продукции в январе-марте (без учета торговли вне зоны действия таможни) составил 482 тыс. тонн. На 12% к уровню прошлого года вырос объем поставок филе и прочего мяса рыбы (включая фарш) — до 57 тыс. тонн. Стоимость этих товаров составила 212 млн долларов (+11%). Экспорт ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных увеличился на 31%, до 23 тыс. тонн.

Импорт рыбной продукции за первый квартал составил 147 тыс. тонн.

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