Наука рассказала о подготовке к лососевой путине в Хабаровском крае

Научное сопровождение лососевой путины в Хабаровском крае должно пройти штатно, при этом на помощь ученым придут современные технологии, рассказал руководитель Хабаровского филиала ВНИРО Денис Коцюк.

За три года реализации Амурской программы удалось выйти на более высокий уровень научного обеспечения лососевой путины, обратил внимание глава ХабаровскНИРО. Специалисты внедрили в работу беспилотные летательные аппараты, с их помощью готовятся ортофотопланы, можно получать более точное представление о ситуации на местах. В прошлом году для учета производителей задействовали гидроакустические комплексы. Такое оборудование хорошо себя показало и в нынешнем году для фиксации захода рыбы два створа, вероятно, будут установлены в бассейне Амура, отметил собеседник Fishnews.

Собирать информацию ученые будут и традиционными методами — через уловы на усилие, работу наблюдателей на промысле.

В сфере внимания ученых — все зоны добычи: Северо-Охотоморская подзона и подзона Приморье, Амур и Амурский лиман. В Охотске и Советской Гавани действуют специальные лаборатории, напомнил Денис Коцюк.

Наука обеспечит своевременную подготовку рекомендаций для регулирования промысла, отметил руководитель филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Особое внимание будет уделено Северо-Охотморской подзоне: на долю этого промыслового района приходятся 20 тыс. тонн возможного вылова лососей. В целом прогноз добычи тихоокеанских лососей для Хабаровского края сейчас составляет 27 тыс. тонн.

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