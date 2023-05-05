Озеро Ханка зовет промысловиков

В Приморском крае на аукцион выставили семь долей квот на промышленный лов рыбы в бассейне озера Ханка. Заявки принимаются до 15 июня.

Торги организует Приморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, к продаже предлагаются лимиты верхогляда, горбушки, карася, коня, монгольского краснопера, сазана, сома, толстолобиков и щуки.

Доли квот составляют от 0,16%, или 0,082 тонны (конь), до 7%, или 2,8 тонны (горбушка). Стартовые цены лотов — от 16 рублей до 3,4 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 5 июля во Владивостоке. Квоты предоставляются до 31 декабря 2033 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews