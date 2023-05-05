Россиянам предлагают поддержать сибирского осетра

До 15 июня продолжается прием заявок для участия в экологическом проекте Главрыбвода «Расти, осетр!» С его помощью все желающие могут внести вклад в восстановление популяции сибирского осетра.

Акция реализуется на базе Нижне-Обского филиала Главрыбвода. Для участия в проекте надо подать заявку по ссылке: https://nofgrv.ru/osetr.

Сначала участник выбирает количество молоди сибирского осетра, которое он хочет выпустить, и вносит денежный вклад. Затем на Абалакском экспериментальном рыборазводном заводе специалисты вырастят мальков. В финале самые активные участники проекта совместно с рыбоводами торжественно выпустят в реки Обь-Иртышского бассейна молодь сибирского осетра, а также получат дипломы и подарки.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода, зарыбления пройдут с 15 июля по 30 сентября. География выпусков: Нижневартовск — Обь, город Радужный — река Аган, Ханты-Мансийск и Тобольск — Иртыш, город Тавда — река Тавда.

С 1998 г. сибирский осетр занесен в Красную книгу России. Этот особо ценный вид рыбы находится на грани исчезновения, поэтому его вылов под абсолютным запретом.

С 2017 по 2022 гг. специалисты Нижне-Обского филиала Главрыбвода вырастили и выпустили в реки Обь-Иртышского бассейна 26 млн экземпляров молоди осетра. В 2030 г. появятся первые нерестовые дикие стада от выпусков 2017 г., отметили в учреждении.

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