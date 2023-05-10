Для вспомогательных построек определили критерии

Правительство утвердило критерии для определения вспомогательных строений и сооружений. Для таких объектов не требуется получение разрешений на строительство.

Характеристики вспомогательных строений и сооружений определены постановлением правительства от 4 мая 2023 г. № 703. Документ оговаривает площадь, месторасположение, высотные и иные характеристики вспомогательных объектов в зависимости от различных случаев строительства. Так, при строительстве промышленных объектов вспомогательная постройка не может иметь площадь более 1,5 тыс. кв. м.

«Появление четких критериев, по которым можно определить сооружения и постройки как вспомогательные, позволит уменьшить количество судебных споров и обращений граждан в различные ведомства, а также снизить издержки застройщиков на возведение таких объектов», — рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

Подписанное постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 г. Оно необходимо для реализации новых норм Градостроительного кодекса, принятых летом 2022 г.

Определение критериев вспомогательных сооружений и построек – одно из мероприятий «дорожной карты» трансформации делового климата «Реинжиниринг правил промышленного строительства», которая была утверждена правительством в 2021 г. Ее реализация позволит сократить длительность и снизить стоимость инвестиционно-строительного цикла, устранить избыточные требования, тормозящие создание промышленных объектов, заявили в пресс-службе

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