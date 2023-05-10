Проект о распределении инвестиционных и крабовых квот проходит ОРВ

Минсельхоз разместил для оценки регулирующего воздействия проект постановления о распределении инвестиционных квот и квот добычи крабов в инвестцелях второго этапа по предприятиям.

Проект постановления опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Изменения предполагается внести в постановление правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 1154 и постановление правительства от 26 октября 2019 г. № 1380. Напомним, что эти правовые акты определяют распределение инвестквот и квот добычи крабов в инвестцелях по пользователям.

Теперь в общую систему планируется встроить квоты добычи в инвестиционных целях — 2022 и квоты добычи крабов в инвестиционных целях — 2022.

Распределять их по пользователям предполагается по уже традиционной схеме, когда доля квоты конкретного пользователя умножается на объем общего допустимого улова, отведенный под этот вид квот. При этом будет реализован и механизм распределения дополнительного наделения объемами участников первого этапа на Дальневосточном бассейне.

Напомним, что процедура оценки регулирующего воздействия проводится для выявления еще до принятия правового акта барьеров, которые он способен создать для бизнеса.

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