Ученые уточнят запасы сельдей на Каспии

Сотрудники Волжско-Каспийского филиала ВНИРО открыли сезон морских экспедиций. На борту НИС «Исследователь Каспия» специалисты в течение трех недель выполнят ежегодную сельдяную съемку.

Судно «Исследователь Каспия», закрепленное за Волжско-Каспийским филиалом Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), 4 мая отправилось в первый в этом году рейс. Ежегодной сельдяной съемкой в Каспийском море сотрудники филиала открыли сезон морских экспедиций, который завершится только поздней осенью.

В ходе съемки ученые рассчитывают получить информацию о распределении, численности и качественной структуре популяций промысловых видов морских сельдей, таких как долгинская сельдь, большеглазый и каспийский пузанки. Запасы этих видов значительны и уступают только каспийским килькам. Большую часть своей жизни сельди проводят в Среднем и Южном Каспии, а для икрометания весной производители с южных районов мигрируют в северную часть Каспийского моря. Результаты исследований в весенний период позволяют оценить нерестовый запас не только на ограниченных пространствах, но и для всего Каспийского моря, рассказали Fishnews в пресс-службе Волжско-Каспийского филиала ВНИРО.

Съемка будет выполняться по утвержденной сетке станции. По плану рейс продлится 22 дня. В качестве учетного орудия лова применяется донный 24,7-метровый трал.

По итогам исследований специалисты лаборатории морских рыб филиала определят общий и промысловый запас морских сельдей в Каспийском море с последующим расчетом прогнозов рекомендованного вылова.

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