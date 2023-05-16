Аквакультуре Севера ищут инструменты и решения

Международный семинар по развитию арктической аквакультуры прошел в рамках отраслевой конференции в Архангельске. Представители власти и бизнеса обсуждали варианты господдержки рыбоводов, способы решения насущных проблем, вопросы торговли, финансовые инструменты.

Рыбы нужно больше

Модератором мероприятия выступил председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры (ДВ СПМ) Роман Витязев, сомодератором — заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Также от органов власти в конференции участвовал директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Дмитрий Клюнеев.

Представитель КРДВ отметил, что северная аквакультура обеспечивает 93% выращенного лосося в стране, а ежегодная потребность в такой рыбе в РФ составляет около 230 тыс. тонн. Он напомнил про закрытие экспорта из ряда стран. «Производится в настоящее время порядка 100-110 тыс. тонн ежегодно, к сожалению, это не удовлетворяет полностью потребности страны», — констатировал Дмитрий Клюнеев.

Не лососем единым

Василий Соколов подчеркнул: с точки зрения федерального агентства и ученых, потенциал рыбоводства в Арктике гораздо больше, чем считают бизнес и КРДВ.

«Просто он не связан только с форелью и семгой, которые сейчас являются доминирующими объектами в арктической аквакультуре. Есть еще объекты, которые потенциально пригодны для выращивания, просто для них еще не разработаны соответствующие технологии, еще никто не рискнул заняться этим всерьез. В частности, по мнению рыбохозяйственной науки, огромные перспективы имеют сиговые, и это то направление, над которым в ближайшие годы необходимо работать ученым, чтобы создать необходимые технологии», — обратил внимание замглавы ФАР.

Господдержка для малька

Роман Витязев отметил, что значительная часть проблем аквакультуры относится к компетенции не Росрыболовства, а Минвостокразвития: получение земли, наличие инфраструктуры, кадры, финансовые инструменты. Один из основных вопросов — посадочный материал.

«Завод по производству молоди — тяжелый инфраструктурный проект, неподъемный для бизнеса, со сроками окупаемости более 10 лет», — констатировал глава отраслевого объединения. О том, что может предложить КРДВ для таких проектов, он поинтересовался у Дмитрия Клюнеева.

Представитель корпорации признал, что вопрос эффективного стимулирования производителей посадочного материала требует существенной проработки. Стоит определить индикаторы — возможно, финансовые механизмы в части льготного кредитования, возможно, субсидирование. Он выразил готовность работать над этим совместно с регулятором, сообщает корреспондент Fishnews.

Василий Соколов напомнил, что ряд проектов запланирован или уже реализуется, это, в частности, строительство кормовых заводов. Ряд компаний планирует и строительство центров по получению посадочного материала.

«Тут крайне важна государственная поддержка. Мы уже неоднократно выходили с предложениями в правительство — необходимо субсидирование капзатрат. Мы предлагали 30%, но по комбикормам было принято решение о 20% субсидировании, пока решение не доведено до конца», — рассказал Василий Соколов. Он отметил, что соответствующую рекомендацию нужно погрузить в решение конференции.

«Посадочника» должно хватить

Руководитель проектов практики АПК Strategy partners Екатерина Михалева представила доклад о рынке посадочного материала форели. По итогам 2022 г. объем потребления «посадочника» достиг порядка 59 млн штук. Большая часть — отечественного производства. Динамика импорта — падающая, 4,3 млн штук по итогам года. Рынок растет в стоимостном выражении.

В прошлом году «посадочник» импортировался из Финляндии — 1,8 млн штук навеской 4,6 г — и из Норвегии — 2,5 млн штук навеской 172 г. Ожидается, что больше таких поставок не будет.

Говоря о существующих тенденциях, Екатерина Михалева отметила спрос на увеличение средней навески: вместо 5-10-20 г производители хотят большую навеску с вакцинированным «посадочником».

Она озвучила прогнозы: совокупно проекты, находящиеся в разной стадии реализации, обеспечат порядка 39 млн штук посадочного материала. Поэтому рынок, скорее всего, пойдет по оптимистичному сценарию и вырастет примерно до 95-100 млн штук, обеспечив форелевые хозяйства достаточным количеством «посадочника».

В ближайшем будущем в связи с импортозамещением необходим ежегодный прирост производства посадочного материала — около 35-40 млн штук в год, заявила консультант. По ее словам, субсидии для строительства инфраструктуры помогли бы быстрее окупиться реализуемым проектам.

Чистота воды и «долгая» икра

Первый заместитель генерального директора ООО «Инарктика СЗ» Юрий Киташин обратил внимание на сложности при строительстве заводов, в частности административные процедуры. Проектирование, получение разрешения на строительство, оформление земли, инфраструктурные вопросы и прочее занимают много времени.

Есть и откровенно смешные моменты. Так, при выращивании рыбы в садках в озере продукты ее жизнедеятельности не вызывают никаких претензий у контролирующих органов. А если использовать воду из того же озера для бассейновой аквакультуры с последующим сбросом обратно, ее приходится очищать согласно жестким нормативам.

«Это абсолютный бред, он отнимает очень много времени и нервов, он затрудняет вопросы прохождения экспертизы. И с этим, безусловно, надо что-то делать», — подчеркнул Юрий Киташин.

Он рассказал, что компания занимается проектами и по мальку, и по оплодотворенной икре, но вопрос с икрой не решается быстро — от строительства селекционно-генетического центра до получения генетических линий, сравнимых с иностранными, потребуется 10-12 лет. Поэтому здесь господдержка еще более актуальна, акцентировал спикер.

«Светит» ли рыбоводам открытое море?

О проекте по строительству рыбоводного комплекса для открытого моря рассказал советник генерального директора Объединенной судостроительной корпорации, представитель КБ «Коралл» Анатолий Алексашин. Первые расчеты показали, что задача реальна технологически, а стоимость платформы выйдет на 20-30% дешевле, чем в Китае. Правда, требуемой заказчиком окупаемости за пять лет пока не получается. Докладчик отметил, что предстоит учесть еще очень многое — и виды рыбы, и навеску малька, и климат в конкретном районе (изначально платформа предназначена для Баренцева моря). Очень многое зависит от точности техзадания, подчеркнул он.

Пока ориентировочная цена комплекса — 5,5 млрд рублей. Анатолий Алексашин напомнил про подобные аквафермы, построенные в КНР для Норвегии, и заявил, что особых технических сложностей не предвидится. Кроме того, по его словам, так как платформа движущаяся, можно использовать механизм лизинга.

Василий Соколов поинтересовался, готово ли бюро заниматься и «более скромными» проектами. Докладчик признал, что вопрос хороший и другие варианты, например, со стационарными платформами, «вполне реальны».

Юрий Киташин, комментируя идею с платформой в открытом море, добавил «холодного душа». В пример он привел рыбоводные участки компании в Кильдинском проливе. Оказалось, что, в отличие от фьордов, течение там достигает метра в секунду и более, а температура зимой падает практически до нуля. В результате рыба не справляется с течением, прибивается к делям, травмируется и гибнет. «Поэтому такая структура работать точно не будет», — резюмировал представитель «Инарктики».

Он добавил, что про очевидные успехи подобных проектов — и норвежских, и китайских — в компании не слышали.

Анатолий Алексашин согласился с Юрием Киташиным и еще раз подчеркнул: очень важно понимать, где выгоднее поставить платформу, и отсюда уже решать технические задачи. «Мы научились справляться с очень сложными задачами, но понятно, что окупаемость здесь — первый вопрос», — акцентировал он.

Василий Соколов все же перспективы оценил и выразил надежду, что Россия может представить первый успешный опыт в этом направлении. Замглавы Росрыболовства пригласил разработчиков сформулировать конкретные предложения по механизмам поддержки.

Банку интереснее «умеренные» проекты

Роман Витязев напомнил про возможности банковского финансирования и спросил, как государство могло бы помочь сделать проект по производству посадочного материала привлекательным для банка. Начальник управления по работе с клиентами СКФО, УФО, СФО, ДФО департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Солодухин заметил, что делать свои проекты привлекательными для банка должен прежде всего сам инвестор: кредит нужно вернуть в сроки.

«То есть замахиваться сразу на большой проект с идеей: «Я потом эти объемы куда-то продам, лучше сделать сразу больше, потом решим» — вероятно, не всегда отличная стратегия. Все считается, проекты всегда надо делать в меру», — предостерег представитель банка.

Говоря о поддержке государства, он напомнил про льготные кредиты в рамках постановления правительства от 29 декабря 2016 г. № 1528 и другие механизмы по уменьшению кредитной нагрузки на предприятия и, соответственно, увеличению привлекательности проектов для банка.

Представитель РСХБ, как и ранее Юрий Киташин, подчеркнул, что получение чистых генетических линий займет годы и поэтому начинать такие проекты нужно немедленно. «Как мне кажется, правильно было бы эту нагрузку на себя взять крупнейшим игрокам, чтобы создать и СГЦ, и заводы по разведению рыбопосадочного материала — не только для себя, но и так, чтобы частично хватало и всей остальной отрасли. Потому что проекты наукоемкие, очень капиталоемкие», — считает Илья Солодухин.

По его мнению, рыбоводам и рыбопереработчикам следует больше ориентироваться на внутренний рынок: продукт из рыбы должен стать если не дешевле, то хотя бы удобней для потребителя.

Сейчас банки готовы рассматривать проекты со сроками окупаемости 8-10-12 лет. При этом возможно сокращение сроков благодаря субсидиям и другим мерам поддержки со стороны государства (предоставление участков, налоговых льгот и пр.), рассказал Илья Солодухин. Банк уже финансирует несколько проектов — в основном это малый и средний бизнес, но ведется активная работа и с крупным, отметил он.

Страховщики готовы сотрудничать

Управляющий директор «РСХБ — Страхование» Евгений Храбсков напомнил, что с 2019 г. программа страхования объектов аквакультуры стала субсидируемой. «На текущий момент это три группы: лососевые, сиговые и осетровые», — перечислил представитель компании. По его словам, все проблемные моменты уже решены, страховать научились, продукт интересен рынку и востребован.

«Все, что не включается в программу страхования с господдержкой, может быть достраховано в рамках классических программ страхования», — обратил внимание Евгений Храбсков.

Он привел цифры: с 2019 г. страховые выплаты составили примерно 0,5 млрд рублей. 68% пришлось на стихийные бедствия, 17% — на инфекционные болезни, 12% — на загрязнение акватории.

Как дела на рыбной полке

Коммерческий директор исследовательской компании NTech Дмитрий Трифонов привел данные: сейчас рыба в структуре потребления белковых продуктов в стране занимает 12,5% в денежном выражении и 5% — в физическом объеме. То есть это одна из самых дорогих категорий. За последние годы мороженая рыба выросла в цене на 44%, а мясо — всего на 23%.

По словам Дмитрия Трифонова, рыбопродукция в первую очередь конкурирует с курицей и мясом, их перепроизводство ничего хорошего для рыбы не принесет. «Пока не изменится тренд на подорожание такими темпами, которые сейчас есть в рыбной отрасли, ждать расширения внутреннего потребления нет никаких оснований», — резюмировал Дмитрий Трифонов.

Говоря про рынок, коммерческий директор NTech подчеркнул, что рыбная продукция мало представлена в крупнейших торговых сетях.

Василий Соколов заметил, что на полках в основном дикая рыба, а аквакультурная, за исключением семги и форели, составляет незначительную долю. Дмитрий Трифонов подтвердил, что выращенные карповые и сиговые занимают в общем объеме проценты, а то и доли процента.

Руководитель отдела «Рыбный ряд» сети гипермаркетов «Глобус» Олег Рябов рассказал, что по аквакультурной рыбе (лососевым) спрос растет. Он отметил также стабильное качество такой продукции. По словам Олега Рябова, только отдел «Рыбный ряд» приносит около 9 млрд рублей в год — 5% от оборота всего гипермаркета. В структуре продаж доля арктических лососевых составляет 35% и эту долю можно увеличить, уверен докладчик.

Основатель, директор по развитию компании «Фуд Тим» Олеся Попова обратила внимание: торговые сети неохотно принимают новые рыбные продукты высокой степени готовности (например, колбаски, фрикадельки), продвигать такие товары в ритейле — титанический труд. В ходе диалога также был поднят вопрос о возможности снятия запрета на использование садковой рыбы для производства детского питания (для детей до трех лет).

Доклад основателя сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергея Миронова был посвящен премиальному сегменту рыбопродукции — чавыче, кижучу, нерке. Для увеличения потребления рыбы он призвал не делать упор на аквакультуру, а обеспечить гражданам России приоритетное право на дикий лосось, который «сейчас уходит в Азию».

Василий Соколов в ответ заметил, что объемы добычи чавычи в стране небольшие, кижуча промышленники тоже ловят «постольку-поскольку» — пока идет кета. А вот аквакультура может гарантировать стабильность поставок, их своевременность и нужное качество продукции.

Экология и наука

Доцент кафедры ветеринарной медицины российского Университета дружбы народов Мортеза Юсифи сделал доклад об эффективности аквакультуры и минимизации ее воздействия на окружающую среду в Арктике. По его мнению, для сохранения природы нужно, в частности, использовать УЗВ и системы рециркуляции воды. А также применять зарекомендовавшие себя за рубежом передовые экологические практики, например, в производстве кормов.

В завершающем слове Василий Соколов еще раз обратил внимание на перспективы, которые открывает аквакультурщикам выращивание новых объектов в Арктике. Он призвал бизнес сотрудничать в этом направлении с наукой.

Все прозвучавшие предложения погрузят в резолюцию конференции, «особенно что касается, конечно, государственных вещей», обещал представитель Росрыболовства.

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Алексей Середа, Fishnews