Производителям рыбных кормов возместят часть капзатрат

Комбикормовым заводам компенсируют 20% затрат на строительство и модернизацию производственных мощностей по выпуску кормов для лососевых и осетровых видов рыб. Мера поддержки начнет действовать с 2023 г.

Правительство расширило перечень субсидируемых направлений в АПК, добавив к ним строительство и модернизацию предприятий по производству кормов для аквакультуры. Изменения, внесенные в постановление № 1413 от 24 ноября 2018 г., направлены на стимулирование увеличения объемов выпуска отечественных кормов для лососевых и осетровых видов рыб, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

«Предприниматели, которые будут готовы вкладываться в такие объекты, смогут рассчитывать на компенсацию 20% своих затрат, что позволит в достаточно короткие сроки закрыть потребности рыбохозяйственного комплекса в необходимых кормах», — заявил на совещании 19 сентября председатель правительства Михаил Мишустин.

Новая мера поддержки начнет действовать с 1 января 2023 г.

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