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Страхование аквакультуры получит господдержку

Президент Владимир Путин подписал закон о распространении государственной поддержки сельскохозяйственного страхования на объекты товарного рыбоводства. Документ вступит в силу с 1 января 2019 г.

Закон, опубликованный на Официальном интернет-портале правовой информации, был принят Государственной Думой 10 апреля и одобрен Советом Федерации 18 апреля. Поправки внесены в ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». Его положения распространятся на объекты товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).

Как сообщает корреспондент Fishnews, новый закон – от 23 апреля 2018 г. № 109, в частности, предусматривает утверждение методик определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры и ставки для расчета размера субсидий. Господдержка будет оказываться, если товаропроизводитель заключил договор сельскохозяйственного страхования в отношении одного или нескольких объектов товарной аквакультуры на срок не менее чем один год. При этом страховая сумма в договоре должна будет составлять не менее 80% страховой стоимости гидробионтов.

В план сельскохозяйственного страхования аквафермеру надо будет включить перечень своих гидробионтов по видам и возрастному составу.

Объектами сельскохозяйственного страхования станут имущественные интересы страхователя или выгодоприобретателя, связанные с риском утраты (гибели) рыб, беспозвоночных и водорослей. Господдержку будут оказывать при страховании рисков потери гидробионтов из-за заразных болезней и массовых отравлений, воздействия различных природных явлений (шторма, урагана, тайфуна, цунами, ледохода, наводнения, аномального снижения уровня воды или резких перепадов ее температуры), пожара, нарушения тепло-, электро-, водоснабжения в результате стихийных бедствий.

Дополнительные обязанности возложат на объединение страховщиков. Оно, в частности, должно будет публиковать в интернете по итогам года по регионам перечень застрахованных объектов товарной аквакультуры, а также сведения о количестве погибших застрахованных гидробионтов. Также за объединением страховщиков закрепят подготовку предложений по методикам определения страховой стоимости и размера утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры, ставок для расчета размера субсидий.

Fishnews
НазадМетки: аквакультурастрахование
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