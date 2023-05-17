Промыслу тунца в Индийском океане приготовили новые ограничения

Комиссия по тунцу Индийского океана (IOTC, ИОТК) приняла ряд мер по сохранению и управлению морскими биоресурсами. В частности, установлены четкие ограничения для всех стран — участниц промысла, чтобы гарантировать соблюдение общей квоты.

Очередное ежегодное заседание прошло с 8 по 12 мая на Маврикии, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно информации, опубликованной на сайте Еврокомиссии, IOTC согласовала специальные положения, которые позволят прибрежным государствам развивать свое рыбное хозяйство. Страны — члены комиссии договорились об улучшении соблюдения требований IOTC, приняли важную меру по защите морских птиц и китообразных на промысле тунца, а также предложение о минимальных стандартах электронного мониторинга.

Отмечено, что IOTC стала первой региональной управляющей организацией, которая приняла стандарты, позволяющие расширить охват наблюдений.

В то же время стороны не пришли к соглашению по желтоперому тунцу и не определились с квотой на вылов полосатого тунца, обратили внимание в Еврокомиссии. По ее информации, участники заседания также не договорились по резолюции о скучивающих рыбу устройствах и не смогли согласовать схему высадки на борт контролеров и досмотра судов в открытом море.

IOTC — региональная организация, уполномоченная управлять промыслом тунцов в Индийском океане и прилегающих морях. Ее основными целями являются содействие сотрудничеству между странами-членами для сохранения и оптимального использования запасов, а также помощь в создании устойчивого рыбного хозяйства в макрорегионе.

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