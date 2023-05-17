Права на донских судака и рака разыграют на торгах

В Ростовской области на аукцион выставлены доли квот для промышленной добычи судака и рака. Заявки принимаются до 15 мая.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, всего выставлено два лота.

Один из них — доля квоты в 3,554% на вылов раков в реке Дон. Этот лот предлагается по стартовой цене 1 тыс. рублей. Второй — 2,25% квоты на добычу судака в Цимлянском водохранилище в границах области, начальная цена — 65 тыс. рублей.

Аукцион предполагается провести 22 июня в Ростове-на-Дону. Квоты предоставляются на 15 лет.

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