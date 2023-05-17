Ленобласть успешно завершила корюшковую путину

В Ленинградской области с начала сезона добыто 1144 тонны ладожской корюшки. Отмечено, что регион на 5,7% перевыполнил показатели прошлого года.

Первые итоги корюшковой путины подвел заместитель председателя правительства Ленобласти — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства региона, на фестивале «Корюшка идет!» в Новой Ладоге реализовано 3,9 тонны рыбы и рыбопродуктов. Из них 500 кг жареной корюшки и 2300 кг охлажденной, что на 10% больше, чем в прошлом году.

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