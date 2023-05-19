На Нижней Волге продлили спецпопуск в помощь нересту

Для нужд рыбного хозяйства Астраханской области скорректированы режимы работы водохранилищ Волги и Камы. Замыкающие гидроузлы каскада на два дня дольше запланированного будут работать с повышенными расходами

Это максимальный срок, на который можно продлить рыбную полку без ущерба для других отраслей, зависящих от воды, сообщили Fishnews в пресс-службе Росводресурсов.

По информации федерального агентства, к нижней границе спецпопуска — 5 тыс. кубометров в секунду — Жигулевская ГЭС придет 28 мая, Волгоградская — 1 июня. В таком режиме они будут работать до 10 июня.

«Значительные объемы воды во время спецпопуска — лишь одно из условий качественного обводнения низовий Волги. Не менее важно содержать в надлежащем состоянии многочисленные ерики, протоки и ильмени, регулярно освобождать их от накопленного ила, растений, бытового мусора», — отметил замруководителя Росводресурсов Вадим Никаноров.

По данным ведомства, в апреле в водохранилища Волги и Камы поступило 65,1 куб. км воды, что составляет 99% нормы. Этот объем позволил оптимально наполнить водой систему ериков, проток и озер Волго-Ахтубинской поймы. Согласно прогнозу Росгидромета, в мае в водохранилища каскада поступит от 35 до 55 куб. км притока при норме в 70,3 куб км.

Ожидается, что во втором квартале водохранилища Волги и Камы получат от 121 до 141 куб км воды — это сопоставимо с показателем прошлого года.

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