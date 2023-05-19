Пензенским рыбоводам подготовили участок на водохранилище
В Пензенской области на аукцион выставлен участок площадью 250 га для пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 19 июня.
Торги организует Волго-Камское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.
Согласно аукционной документации, рыбоводный участок расположен в акватории Ушинского водохранилища в Земетчинском районе. Стартовая цена лота — 190 тыс. рублей.
Торги предполагается провести 27 июня в Самаре. РВУ предоставляется на 25 лет на условиях совместного водопользования.
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