Пензенским рыбоводам подготовили участок на водохранилище

В Пензенской области на аукцион выставлен участок площадью 250 га для пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 19 июня.

Торги организует Волго-Камское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно аукционной документации, рыбоводный участок расположен в акватории Ушинского водохранилища в Земетчинском районе. Стартовая цена лота — 190 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 27 июня в Самаре. РВУ предоставляется на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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