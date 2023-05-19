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Вырезка заготовки на новом станке UNIMACH в «Дальтехрыбцентре»

Завод начинается с заказа

История «Дальрыбтехцентра» началась в далеком 1939 г., несмотря на все сложности, предприятие продолжает развиваться и расширять свои мощности. Важную роль в этом играют люди, которые трудятся в цехах.

Сегодня команда «Дальрыбтехцентра» включает в себя более ста человек. Некоторые из них пришли совсем недавно, но уже твердо решили продолжать свой профессиональный путь здесь. А кто-то работает в ДРТЦ более 40 лет, посвятив предприятию большую часть своей жизни. Но всех их объединяет одно — преданность своему делу. Как выглядит работа предприятия изнутри, узнал корреспондент Fishnews.

Производство в «Дальрыбтехцентре» начинается с коммерческого отдела. Именно здесь происходит знакомство с клиентом и выстраивается план дальнейшего взаимодействия. Руководитель коммерческого отдела Станислав Сибирянский работает на предприятии вот уже 9 лет.

С некой ностальгией Станислав вспоминает свои первые годы на предприятии. Заказов было не так много: рыбаки чаще обращали внимание на зарубежные компании. Тогда же ДРТЦ поставил перед собой цель — обеспечить российских рыбопромышленников конкурентной продукцией по приемлемым ценам.

С тех пор предприятие активизировалось и, начиная с 2014 г., увеличило свою выручку практически в 10 раз. Расширилась и география заказчиков — от запада на восток, вплоть до Южной Кореи.

«Теперь завод проектирует, изготавливает и монтирует большие рыбоперерабатывающие цеха на берегу и судах, производит рыбонасосы, водоочистители, бункера, разделочные машины, глазировочные устройства, линии по разделке, фасовке и укладке рыбы, противни, — всего и не перечислишь. Совсем недавно был спроектирован пароводяной дефростер конвейерного типа. Видно, что мы не останавливаемся на достигнутом», — отмечает глава отдела.

Главной задачей Станислава является работа с клиентами. Он помогает заказчику оформить запрос: вместе согласовывают эскизы, особенно если требуется нестандартное изделие, проводят расчеты, оговаривают цену и сроки, заключают договор. Также для удобства часто предоставляются фото- и видеоматериалы, чтобы клиент мог увидеть, где и как собирается его изделие.

После того как коммерческий отдел принял, обработал и запустил заказ в работу, подключаются производственные службы. Здесь кураторство берет уже заместитель генерального директора по производству Юрий Павленко. Его главная задача — организация выпуска продукции и координация действий на производстве.

После института Юрий Павленко работал на другом предприятии. В «Дальрыбтехцентр» он пришел в 1989 г. уже начальником цеха. Разница была заметна: ДРТЦ отличался четкой организацией, чистотой производства и наличием современного по меркам тех лет оборудования. «Конечно, мне все это нравилось и нравится до сих пор!» — с гордостью в голосе говорит он.

В сентябре 2022 г. «Дальрыбтехцентр» приобрел новый многофункциональный лазерный станок Unimach российского производства, который позволяет заметно уменьшить трудоемкость операций, тем самым снижая себестоимость готовых изделий. С этого аппарата и начинается производство. Станок шумит, искры летят — и вот уже через несколько минут мастер любуется работой. Вырезанные заготовки могут следовать дальше по маршрутному листу.

Если деталь нуждается в дополнительной обработке, то из заготовительного отдела она направляется в механообрабатывающий цех. Здесь ее уже ждет бригадир, наладчик станка с ЧПУ Федор Игнатьев.

Федор пришел в «Дальрыбтехцентр» в 2018 г. сразу после того, как окончил магистратуру. Во время учебы в университете он работал на другом предприятии, пока ему не предложили место в «Дальрыбтехцентре». Дружеская атмосфера в коллективе, отличная организация рабочего процесса, возможности профессионального роста и конкурентная заработная плата заинтересовали молодого специалиста.

Свою работу он описывает четко и ясно: сначала получил чертеж на деталь, затем сделал эту деталь по чертежу и отправил дальше на сборку.

Когда все детали готовы (а для одного изделия их может быть больше тысячи), они направляются на «финишную прямую» — в монтажно-сборочный цех. Не всегда этот этап является завершающим. Некоторые заказы «Дальрыбтехцентр» помогает собрать и запустить непосредственно на производстве, выезжая на объект в другие регионы.

Опытный сварщик Максим Ситников не понаслышке знает, с какими сложностями можно столкнуться во время таких поездок. Он один из тех, кто часто отправляется на монтаж заказов. А в 2020 г. даже выступил в роли бригадира крупных объектов.

Максим в 19 лет начал свой профессиональный путь в ДРТЦ. Здесь же работал его дядя. Спустя некоторое время молодой сварщик решил попробовать свои силы на другом предприятии, однако в 2019 г. вернулся в «Дальрыбтехцентр». После глобальной модернизации завод преобразился и «задышал новой жизнью», а компания заметно выросла. «Поверьте, мне есть с чем сравнивать. Горжусь, что здесь работаю!» — отмечает Максим.

В этом же, монтажно-сборочном, цеху находится отдел автоматики и сервиса. Его начальник — Иван Корниенко. На завод он пришел в 2013 г. сразу после окончания Дальрыбвтуза. Специализация Ивана — системы автоматизации управления оборудованием и их обслуживание. Он работает и с «железом», и с «мозгами» машины, а также обеспечивает ее «питание».

Работа нравится Ивану в том числе тем, что для решения возникающих разнообразных задач нужно регулярно чему-то учиться, осваивать новые подходы. Очень много в отрасли еще неизученного, а «Дальрыбтехцентр», по его мнению, дает большие возможности для развития. Завод поставил себе цель — совершенствоваться. Эта миссия близка Ивану. «Связана с принципами, которые мне хотелось бы реализовать в процессе своей деятельности, в карьере», — уточнил он.

Вот день подходит к концу, и заводчане спешат убрать свои рабочие места. Инструменты возвращаются в ящики, а сотрудники отправляются домой, к семьям. Шум станков стих. Но совсем ненадолго: завтра с утра это место вновь наполнится звуками, которые сообщат о начале нового рабочего дня.

Полный текст репортажа читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Вырезка заготовки на новом станке UNIMACH в «Дальтехрыбцентре»
  • Руководитель коммерческого отдела Станислав СИБИРЯНСКИЙ
  • Заместитель генерального директора по производству Юрий ПАВЛЕНКО
  • Начальник станков с ЧПУ Александр ПЕНТЕХИН вырезает заготовку на новом устройстве компании UNIMACH
  • Бригадир, наладчик станка с ЧПУ Федор ИГНАТЬЕВ
  • Сварщик Максим СИТНИКОВ
  • Сборка клеток для перевозки живого краба
  • Начальник отдела автоматики и сервиса Иван КОРНИЕНКО
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    Вырезка заготовки на новом станке UNIMACH в «Дальтехрыбцентре»

    Завод начинается с заказа

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