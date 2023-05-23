Для КМНС Якутии предоставят промысловые участки

В Республике Саха (Якутия) объявлен конкурс на девять участков для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов. Заявки принимаются до 19 июня — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует региональное министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки расположены на реках и озерах в Аллаиховском, Кобяйском, Усть-Янском, Момском и Нижнеколымском районах.

Критериями оценки заявок станут средневзвешенные показатели освоения «традиционных» квот, выделенных участнику за последние четыре года, средняя численность общины за этот период (для общин), удаленность участка от места жительства заявителя (места нахождения общины). Участки предоставляются на 10 лет.

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