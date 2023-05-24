Рыбаки помогают ученым исследовать запасы трубачей

С началом промысла трубачей в северной части Охотского моря специалисты МагаданНИРО приступили к мониторингу этих брюхоногих моллюсков. Данные используют для подготовки прогнозов ОДУ и рекомендаций по рациональной эксплуатации запасов.

Промышленный лов трубачей традиционно стартует в середине мая в Притауйском районе Северо-Охотоморской подзоны — там находится самое продуктивное место, рассказали Fishnews в пресс-службе Магаданского филиала ВНИРО.

К промыслу моллюсков приступило специализированное судно СРТМ-к «Александр Шалин», которое уже почти 30 лет практически ежегодно проводит исследования трубачей совместно со специалистами МагаданНИРО.

«Благодаря совместным работам была актуализирована информация о характеристиках известных скоплений трубачей, открыты новые и перспективные районы добычи брюхоногих, внедрялись технологические решения по обработке трубача-сырца, определена площадь облова трубачеловных ловушек», — обратили внимание в филиале.

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