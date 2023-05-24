На Сахалине незаконно добытого краба вернули в море

Двое жителей Сахалинской области обвиняются в нелегальном вылове краба, изъятый улов выпустили в море. По данным правоохранителей, предотвращенный ущерб составил более 900 тыс. рублей.

Фигурантам инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная с применением самоходного транспортного плавсредства в местах нереста группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, обвиняемые поймали в Холмском районе вблизи села Яблочное 53 камчатских и 11 волосатых четырехугольных крабов. Для добычи использовались запрещенные орудия лова — крабовые ловушки.

Весь краб был изъят пограничниками в живом состоянии. Улов выпустили в естественную среду обитания, полностью предотвратив причиненный ущерб, отметили в надзорном ведомстве.

По его информации, мужчины признали вину. Дело направлено в Холмский городской суд.

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