Приморье начнет добывать лосось в июне

Приморский край тоже готовится к лососевой путине. Региональная комиссия по анадромным определила объемы и сроки добычи горбуши и симы для промышленного рыболовства и представителей коренных народов.

Горбушу в целях промышленного и традиционного рыболовства можно будет добывать в Тернейском муниципальном округе с 5 июня по 25 июля включительно, симу — тоже. В Лазовском и Ольгинском муниципальных округах путина симы стартует 10 июня и закроется в полночь 31 июля, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно протоколу заседания, в этом году для промысловиков и КМНС в крае выделили в общей сложности 244 тонны горбуши и 60 тонн симы. Из них для добычи в конкретных акваториях распределено 236 тонн и 55,06 тонны соответственно, остальные объемы пока находятся в резерве.

На заседании утвердили объемы для представителей коренных народов — 26,2 тонны горбуши и 10,06 тонны симы — и для промышленного освоения — 210 тонн горбуши и 45 тонн симы.

Также комиссия установила лимиты вылова для физических лиц из числа КМНС и их общин, места постановки орудий лова для традиционного и коммерческого промысла, периоды пропуска производителей.

Для организации любительского рыболовства объемы не определены в связи с отсутствием участков.

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