Акватории Восточной Сибири предоставляют под рыбоводство

В Красноярском крае на аукцион выставили в общей сложности пять участков для индустриальной и пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 21 июня.

Торги организует Енисейское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, один из рыбоводных участков, площадью 2,5 га, расположен на реке Енисей в границах Березовского района. Он предназначен под индустриальную аквакультуру.

На остальных четырех участках, площадью от 6 до 13,4 га, предусмотрена пастбищная аквакультура. Эти РВУ находятся на озерах в Шарыповском и Боготольском районах, а также в городском округе Ачинск.

Стартовые цены лотов — от 2 тыс. до 10 тыс. рублей. Торги предполагается провести 10 июля в Красноярске. Участки предоставляются на 25 лет.

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