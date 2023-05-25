Отечественный вылов превысил два миллиона тонн

К 24 мая объем добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 2,02 млн тонн. Это на 5,5% выше уровня предыдущего года, сообщили в Росрыболовстве.

Отмечено, что основной вклад в общий вылов традиционно вносят дальневосточные компании.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, на 24 мая общая загрузка рыбных холодильников Приморского края составила 23,4%. В терминалах хранится 28,6 тыс. тонн свежемороженой рыбопродукции.

По данным ведомства, на подходе к морским портам региона находилось 26 судов с 17,9 тыс. тонн рыбной продукции на борту. В основном это свежемороженые уловы минтая, сельди и трески.

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