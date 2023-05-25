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Делегация Россельхознадзора на полях Генеральной сессии ВОЗЖ провела переговоры с коллегами из Аргентины. Фото пресс-службы ведомства

Для российской рыбы готовят путь в Аргентину

Делегация Россельхознадзора на полях Генеральной сессии ВОЗЖ провела переговоры с коллегами из Аргентины. Одной из тем стали поставки рыбной продукции в южноамериканскую республику.

В Париже представители Россельхознадзора в рамках 90-й ежегодной Генеральной сессии Всемирной ассамблеи делегатов Всемирной организации охраны здоровья животных провела переговоры с представителями компетентного органа Аргентины.

На встрече с директором Национального управления по ветеринарии Аргентины Хименой Мелон поднимались вопросы взаимного доступа продукции животного происхождения на рынки двух стран.

Обсуждались в том числе вопросы начала поставок в Аргентину рыбной продукции, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. Российская делегация запросила дополнительную информацию о применяемых в южноамериканском государстве методах определения максимальных уровней содержания некоторых запрещенных и вредных веществ.

Стороны также договорились продолжить работу в сфере научно-технического сотрудничества и взаимных поставок вакцин для ветеринарного применения.

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