На рыбацком флоте КНР усилят меры безопасности

«Китай намерен всеобъемлющим образом усилить меры производственной безопасности в секторе морского рыболовства», — заявило Министерство сельского хозяйства и сельских территорий КНР. Причиной стала трагедия, которая произошла с судном Lupeng Yuanyu 028.

На видеоконференции министр Хань Чанфу призвал власти всех населенных пунктов решительно пресекать возможные серьезные несчастные случаи для обеспечения безопасности жизни и имущества граждан.

Заявление прозвучало после трагического происшествия с китайским промысловым судном Lupeng Yuanyu 028 — оно перевернулось в центральной части Индийского океана 16 мая, пишет газета China Daily. По данным СМИ, два человека погибли, еще 37 считаются пропавшими без вести. Пока выживших членов команды не обнаружено. Судно вело промысел примерно в 1 тыс. км к югу от Шри-Ланки. Экипаж состоял из 17 граждан КНР, 17 индонезийцев и 5 филиппинцев.

В министерстве рассказали об активном участии в поисково-спасательных операциях. Кроме того, Минсельхоз Китая отчитался о направлении пяти наблюдательных групп в девять ключевых рыболовецких районов провинциального уровня — там будут проводить контрольные мероприятия.

Участники совещания подчеркнули важность тщательной и детализированной оценки рисков и потенциальных угроз, а также проверок морских рыболовецких судов с экипажем в десять и более человек. Представители министерства отметили необходимость усиления потенциала безопасности промыслового флота в море и усовершенствования механизма мониторинга рисков для безопасности морского рыболовства.

Напомним, проблема безопасности на промысле актуальна и для российского флота: в течение осенне-зимней минтаевой путины суда-спасатели пять раз приходили на выручку рыбакам. Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Сергей Пухов в интервью Fishnews отметил, что основной причиной аварий остается человеческий фактор. Он призвал судовладельцев требовательнее относиться к командному составу и экипажам.

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