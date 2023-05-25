В Тыве подготовили участки для промысла

В Республике Тыва на конкурс выставили 15 озерных участков под промышленное рыболовства. Заявки принимаются до 22 июня — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия, сообщает корреспондент Fishnews. Размер рыболовных участков — от 22 до 1129 га. Они расположены в Монгун-Тайгинском, Бай-Тайгинском и Тоджинском муниципальных районах.

На РЛУ предусмотрен промысел щуки, окуня, плотвы, налима, карася, хариуса, ельца и гольяна. Начальная цена лотов варьируется от 372 рублей до 19,1 тыс. рублей.

Согласно конкурсной документации, критериями оценки заявок станут средневзвешенные показатели освоения квот добычи, среднесуточный объем производства рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы. Все участки предоставляются на 15 лет.

Подвести итоги конкурса планируется 1 августа в городе Кызыл.

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