Браконьерская рыбалка закончилась трагедией

В Рязанской области на реке Ока погиб рыболов. По информации правоохранителей, он утонул, в состоянии опьянения проверяя нелегальные сети.

В полицию обратились жители деревни Крутицы, которых встревожило известие о несчастном случае на воде. В деревню прибежал мужчина и сообщил, что его приятель упал в реку.

Полицейские прибыли на место происшествия, обследовали акваторию и обнаружили тело жителя Шиловского района, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального УМВД. Также во время поисков правоохранители нашли установленную браконьерскую сеть, в которую попало несколько рыб.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к нелегальной рыбалке причастен житель поселка Лесной, знакомый погибшего. Злоумышленника задержали.

«Мужчины употребили спиртное и собрались на лодке проверить улов. На воде один из приятелей, двигаясь неаккуратно из-за действия алкоголя, упал в реку. Второй — понял, что сам не сможет помочь, и обратился к жителям ближайшей деревни», — говорится в пресс-релизе.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).

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