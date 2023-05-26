Список экспортеров в КНР пополнили новые суда

В электронной системе CIFER зарегистрированы новые российские экспортеры рыбы и морепродуктов в Китай. В их числе 13 рыболовных и транспортных судов и три холодильных склада.

Российские предприятия и суда, желающие поставлять рыбу и морепродукты в Китай, продолжают регистрироваться в системе CIFER. К экспортерам, ранее внесенным в систему, добавились еще 16 объектов, сообщили Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

В этот список вошло 9 перерабатывающих судов: «Ерофей» («Минтай ДВ»), «Кайрос» («Росрыбфлот»), «Антур» (Рыбокомбинат «Островной»), «Капитан Громцев» («Карельские морепродукты»), «Калтан» («Дальрыбпром»), «Несь» (РК им. М. И. Калинина), «Парис» («Тефида»), «Атка» («Тихрыбком»), «Канин Нос» («Карат-1») — и четыре транспортника: «Ретривер» («Уссури Импорт»), «Карьер-4» («Хабаровская рыбопромышленная компания»), «Залив Радуга» («Севрыбфлот»), «Надежда» («Северо-Курильская база сейнерного флота»).

Кроме того, регистрацию в CIFER получили холодильные склады «Владивостокский рыбный терминал», «Арктик Холод» и «Алекстрейд».

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