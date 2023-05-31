На лососевую путину установили допрегулирование

Минсельхоз РФ выпустил приказ об ограничениях добычи тихоокеанских лососей в Дальневосточном бассейне на 2023 г. Документ вступит в силу с 10 июня.

Дополнительные меры регулирования на предстоящую лососевую путину установлены приказом Министерства сельского хозяйства от 24 апреля 2023 г. № 438, сообщает корреспондент Fishnews.

По Камчатке предусматривается закрытие на этот год промышленного рыболовства тихоокеанских лососей:

- во внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море РФ, прилегающих к территории Камчатского края в Охотском море, с ограничением по широте от 51°49' с.ш. до 52°25' с.ш. с применением ставных неводов с длиной центрального троса ставного невода от точки его крепления на берегу до головного буя в сторону моря более 1500 метров и имеющих более двух ловушек;

- в заливе Корфа с использованием ставных неводов с длиной центрального троса ставного невода от точки его крепления на берегу до головного буя в сторону залива более 1500 метров.

По Сахалинской области приказ предписывает: «Закрыть на период с 11 августа по 31 декабря 2023 г. промышленное рыболовство кеты в Восточно-Сахалинской подзоне на участке от реки Мануй до мыса Острый с применением ставных неводов с длиной центрального крыла невода, устанавливаемого от береговой полосы вглубь моря или залива, более 1000 метров».

Ряд мер предусмотрен по Амуру и его бассейну

Закрыть по 31 декабря 2023 г. промышленное рыболовство кеты в реке Амур:

- с применением плавных сетей длиной более 100 метров;

- с применением плавных сетей ниже по течению от Николаевска-на-Амуре (ниже линии с координатами 53°06'45'' с.ш. 140°42'10'' в.д. – 53°08'13'' с.ш. 140°41'25'' в.д.);

- с применением ставных неводов типа «заездок» с длиной центрального крыла более 1000 метров ниже по течению от Николаевска-на-Амуре (ниже линии с координатами 53°06'45'' с.ш. 140°42'10'' в.д. — 53°08'13'' с.ш. 140°41'25'' в.д.).

Закрыть по 31 декабря 2023 г. рыболовство кеты в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в бассейне реки Амур:

- с применением плавных сетей длиной более 100 метров при осуществлении рыболовства с предоставлением рыболовного участка;

- с применением плавных сетей длиной более 75 метров при осуществлении рыболовства без предоставления рыболовного участка.

Напомним, что меры регулирования на лососевую путину также устанавливаются региональными комиссиями по анадромным рыбам.

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