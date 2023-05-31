Евросоюз обновит правила для контроля промысла

Европейский совет достиг предварительного соглашения с парламентом ЕС о модернизации правил, способствующих предотвращению перелова. Предполагается ревизия системы контроля над рыболовством.

Соглашение предусматривает обновление примерно 70% действующих правил контроля рыбацкого флота, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сайт Европейского совета.

Основные изменения коснутся системы мониторинга судов (VMS), любительского рыболовства (рыбакам в некоторых случаях необходима будет регистрация), обязательств по выгрузке уловов, системы санкций, а также прослеживаемости цепочек поставок.

Отмечено, что в рамках схемы сертификации улова начнут использовать новую цифровую систему, известную как CATCH. Сертификаты будут обрабатываться в единой цифровой среде на всей территории Евросоюза.

Страны, не являющиеся членами ЕС, смогут создавать и подтверждать сертификаты вылова непосредственно в CATCH. Для ввоза рыбопродукции в Евросоюз экспортерам надо будет предоставлять сертификаты в эту систему.

Предполагается, что новые правила вступят в силу в течение двух-четырех лет после принятия. Это период необходим для адаптации.

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