В ХМАО подготовили участки для промысловиков

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на конкурс выставили 12 участков под промышленное рыболовство. Заявки принимаются до 5 июля — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует региональный департамент промышленности, сообщает корреспондент Fishnews. Рыболовные участки расположены на озерах и протоках Кондинского, Белоярского, Нижневартовского, Сугутского и Ханты-Мансийского районов. Их размер — от 13 до 835 га.

Согласно конкурсной документации, на всех РЛУ предусмотрен промысел налима, щуки, язя, леща, судака, карася, окуня, плотвы и ерша. Начальная цена лотов варьируется от 42 рублей до 2,6 тыс. рублей.

Критериями оценки заявок станут средневзвешенные показатели освоения квот добычи, среднесуточный объем производства рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы. С победителями торгов заключат договоры на 15 лет.

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