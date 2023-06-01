Для Каспия растят новое поколение осетровых

На заводах Каспийского филиала Главрыбвода в пруды на выращивание посадили более 47 млн личинок осетровых. Зарыбление этих водоемов для последующего искусственного воспроизводства продолжается.

«В период выращивания наряду с мероприятиями по формированию кормовой базы в прудах ведется контроль прироста массы молоди, а также проводятся исследования гидрохимического режима и состояния кормовой базы», — рассказали Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

По результатам контрольных обловов прудов Кизанского осетрового рыбоводного завода специалисты установили, что молодь белуги уже достигла нормативной массы. Поэтому со 2 июня планируется начать учет и выпуск рыбы в естественную среду обитания.

Эти мероприятия пройдут под контролем комиссии из представителей Главрыбвода, Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства и КаспНИРХ.

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