Калининградская область планирует выпускать больше рыбопродукции

В Калининградской области объем производства рыбной продукции с января по март, по оперативным данным Росстата, составил 79,4 тыс. тонн. Это на 36% выше уровня прошлого года.

Производство рыбных консервов в первом квартале увеличилось до 22,5 млн условных банок (+17%), мороженой рыбы — до 56,4 тыс. тонн (+64%), сообщили Fishnews в пресс-центре регионального агентства по рыболовству. По информации ведомства, общий вылов предприятий области за тот же период достиг 47,2 тыс. тонн (+14%).

До конца года в регионе прогнозируется сохранение тенденции увеличения производства рыбной продукции «в условиях стабильного вылова и вводимых новых мощностей по рыбопереработке».

«В настоящее время область полностью покрывает потребности внутреннего рынка региона в рыбной продукции с возможностью роста экспортных поставок», — заявили в пресс-центре.

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