Щуке в Астраханской области изменили промысловую меру

Минсельхоз России внес изменения в правила рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна. Поправки вступят в силу с 1 сентября 2023 г.

Изменения в правила рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна внесены приказом Минсельхоза от 26 апреля 2023 г. № 449. Документ официально опубликован 31 мая, сообщает корреспондент Fishnews.

По новому приказу, предусматривается запрет на прием уловов в прибрежной мелководной части Каспийского моря до 2-метровой изобаты, которая граничит с дельтой Волги и включает систему морских заливов и островов в пределах Астраханской области на любые рыбопромысловые суда, исключение — приемо-транспортный флот грузоподъемностью не меньше 15 тонн.

Пересмотрен промысловый размер щуки при промышленной добыче в Южном рыбохозяйственном районе (за исключением рыбы в водохранилищах Волго-Донского судоходного канала с впадающими реками и Волго-Ахтубинской пойме в пределах Волгоградской области — тут все осталось без изменений) — с 37 до 40 см. Промысловый размер с 37 до 40 см увеличился и для вылова щуки в режиме любительской рыбалки в Астраханской области.

Дополнен список нерестовых участков и зимовальных ям в Тульской области (поправки в приложения № 2 и № 6 к правилам рыболовства).

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