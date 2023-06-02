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В ТИНРО провели испытания нового устройства, имитирующего звуки и движения косатки для отпугивания ларг. Фото пресс-службы филиала

Искусственные «косатки» помогут отвадить тюленей от тралов

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО представили результаты испытаний устройства, имитирующего охотничьи приемы косатки. Такие сигналы отпугивают ларг от орудий лова на промысле.

Данные представили на круглом столе по вопросам исследования ластоногих, который прошел в «Приморском океанариуме».

Исследования щадящих методов отведения морских млекопитающих от орудий промышленного лова ведутся давно. Ларги могут блокировать нормальную работу тралов, что снижает уловистость и часто ведет к потере добычи, отмечают специалисты.

Кроме того, по их данным, ежегодно от 10% до 15% общей численности морских млекопитающих гибнет, запутавшись или задохнувшись в орудиях лова. Ученые также обращают внимание: применение различных травмоопасных средств для сохранения улова тоже приносит вред обитателям моря.

Чтобы защитить и животных, и уловы, приморские ученые разработали действующий макет пневмоакустического излучателя — имитатора звуков косатки. Устройство обеспечивает одновременно гидроакустическое и визуальное воздействие на тюленей. Прибор генерирует различные охотничьи приемы косатки — характерные крики и свисты, удары хвоста.

Морские испытания имитатора на ставном неводном промысле горбуши показали: излучение сигналов косатки вызывает немедленный уход ларг, рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО. Это может стать экологически безопасным способом отвода ластоногих от орудий лова.

Однако нужно учесть, что такие сигналы воздействуют и на слуховые рецепторы рыб, уточняют специалисты. Поэтому в комплексе с пневмоакустическим излучателем «Косатка» необходимо использовать другие излучатели для привлечения и концентрации рыбы на облавливаемом участке.

«Использование природоподобных технологий имеет огромный потенциал, поскольку обеспечивает исключительно высокую эффективность излучения звука: результат обусловлен рефлексами, которые сформировались у животных в процессе эволюции», — подчеркнул заведующий лабораторией промысловой гидроакустики, технологий лова и технических средств аквакультуры Михаил Кузнецов.

Участники круглого стола выразили уверенность, что после завершения серии испытаний такие устройства будут востребованы и рыбопромышленниками, и при проведении природоохранных мероприятий.

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Fishnews

  • В ТИНРО провели испытания нового устройства, имитирующего звуки и движения косатки для отпугивания ларг. Фото пресс-службы филиала
  • Безопасный отвод морских млекопитающих от орудий лова обсудили на круглом столе. Фото пресс-службы ТИНРО
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