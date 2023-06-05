У байкальского омуля — горячие выпускные

В Иркутской области в акваторию озера Байкал отправилось более 53 млн личинок омуля. Зарыбление проводилось для возмещения ущерба водным биоресурсам, нанесенного при строительстве промышленных объектов в регионе.

«Выпускной» сезон у молоди байкальского омуля продолжается. В Слюдянском районе Иркутской области 4 июня в акваторию озера Байкал выпустили более 53,4 млн личинок эндемика. Выпуск выполнялся в рамках компенсационных мероприятий филиалом компании «Газпром инвест» «Иркутск», сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в августе выпуск рыбной молоди планируется повторить, но уже для восполнения популяции хариуса в реке Лене. Зарыбление водоемов региона ценными видами рыб осуществляется в том числе для восполнения ущерба водным биоресурсам и среде их обитания, допущенного при строительстве объектов «Газпрома» в Жигаловском районе.

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