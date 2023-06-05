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В эксперименте участвовала рыба-ползун (анабас). Фото пресс-центра Минобрнауки

Рыбе-ползуну не пришелся по вкусу пластик

Ученые выяснили, что рыба-ползун (анабас) может распознавать микропластик и не поедать его вместе с пищей. В этом помогают специальные вкусовые рецепторы во рту животного.

Эксперимент провели сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН. Работу выполнили в рамках проекта «Эколан 3.2» российско-вьетнамского Тропического центра, результаты опубликованы в одном из международных научных изданий.

Как сообщили Fishnews в пресс-центре Минобрнауки, в качестве подопытного выступил анабас. Он обитает в пресноводных водоемах Центрального Вьетнама, которые сильно загрязнены пластиковыми отходами. В семи из десяти исследованных водоемов там встречается пенополистирол — широко используемый в быту и промышленности пластик. Он хорошо держится на поверхности воды, а размер отдельных сферических гранул (2,5‒3,5 мм) соответствует размеру пищи анабаса.

Московские ученые решили узнать, насколько часто рыба-ползун вместо еды захватывает пенополистирол. Для этого они предложили анабасу три варианта гранул: корм, пластик и смесь пластика с кормом. С помощью камер специалисты регистрировали, за какое время рыба схватывает предложенную еду.

Результаты показали, что анабас хватает корм раньше пластика. Однако при подаче смеси гранул рыбы захватывали и корм, и пластик одновременно.

«Как правило, к концу опыта все гранулы корма были съедены. Анабас схватывал гранулы пластика, расценивая их как пищу, некоторое время удерживал в ротовой полости, но никогда не проглатывал. Часть отвергнутых гранул пластика были деформированы и разделены на мелкие фрагменты. Это указывает на наличие у анабаса механизма внутриротового тестирования схваченных объектов, который за счет вкусовой и тактильной рецепции в ротовой полости способен оценивать свойства схваченного объекта», — рассказал научный сотрудник ИПЭЭ РАН, кандидат биологических наук Екатерина Ганжа.

По словам исследователей, внутриротовое тестирование пищевых объектов у рыб обеспечивают сенсорные клетки с вкусовыми рецепторами (хеморецепторами), которые расположены во вкусовых почках в ротоглоточной полости. Хеморецепторы распознают аминокислоты, сладкое, соленое, кислое и горькое. Вкусовая рецепция свойственна всем рыбам, но разные виды обладают определенными особенностями ее функционирования.

«Механорецепторы (тактильные рецепторы) рыб участвуют в оценке физических свойств (плотность, вязкость, упругость и так далее) кормового объекта. Попытки анабаса раскусить пластиковые гранулы свидетельствуют об активном участии этих рецепторов в оценке вкусовой привлекательности схваченного объекта. В нашем эксперименте рыбы отличали пластик от корма, даже если на поверхности пластика присутствовали фрагменты корма. Данный механизм способствует выживанию анабаса в условиях загрязнения внутренних водоемов Вьетнама пластиком», — резюмировала Екатерина Ганжа.

Подобными механизмами обладают и другие водные организмы, считают ученые, однако подтвердить это могут только дальнейшие исследования.

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