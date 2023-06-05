На Каспии найден новый моллюск-вселенец

Ученые КаспНИРХ обнаружили новый инвазивный вид — мидию Mytilus galloprovincialis — на границе северной и средней частей Каспийского моря. Специалисты считают, что он может стать ценным кормовым объектом, а также помочь в очищении акваторий.

Крупных особей нетипичного для местной фауны моллюска заметили в мае во время научно-исследовательского рейса на НИС «Исследователь Каспия» при тралении. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Волжско-Каспийского филиала ВНИРО, местонахождения были приурочены к глубинам 15-30 м.

Новый вселенец был определен гидробиологическими методами по морфологическим признакам как представитель семейства Mytilidae (Митилиды). Затем ученые провели генетические исследования, результаты которого позволили идентифицировать моллюска как Mytilus galloprovincialis.

Этот вид мидий характерен для Азовского и Черного морей, живет на глубине до 80 м. Он формирует колонии, прикрепляясь к субстрату с помощью биссусных нитей, и является активным фильтратом, способным пропускать через себя 2,0-3,5 л в час. Mytilus galloprovincialis используется как объект аквакультуры.

Специалисты отмечают, что в ходе дальнейшей натурализации в экосистему Каспийского моря мелкие формы моллюсков могут стать ценным кормовым объектом для бентосоядных рыб. Кроме того, благодаря фильтрационному типу питания эта мидия может играть важную роль в процессах самоочищения моря.

Однако вселение на Каспий Mytilus galloprovincialis, как и других видов, носит достаточно непредсказуемый характер, и не исключает создания конкурентных отношений с местной фауной. На изучение «пришельцев» направлено особое внимание сотрудников филиала, подчеркнули в КаспНИРХ.

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