Чукотка распланировала лососевую путину

В Чукотском автономном округе установили сроки и объемы добычи тихоокеанских лососей на этот год. «Красная» путина по всем видам рыболовства в регионе начнется 20 июня.

В Западно-Беринговоморской зоне, включая Мейныпильгынскую озерно-речную систему, промышленный, традиционный и любительский лов стартует 20 июня. В Восточно-Сибирском море, Чукотском море и Чукотской зоне Берингова моря — 1 июля. Закрыть «красную» путину на территории всего региона планируется 30 сентября, сообщает корреспондент Fishnews.

Рекомендуемые объемы вылова для промышленного, традиционного и любительского рыболовства в этом году составили в общей сложности 7 112,1 тонны тихоокеанских лососей. Это 4 694,8 тонны горбуши, 1 837,3 тонн кеты и 580 тонн нерки.

Согласно протоколу заседания, для коренных народов из общего объема региональная комиссия по анадромным выделила 1 659 тонн лососевых. 876 тонн из них приходится на горбушу, 543 тонны — на кету и 240 тонн — на нерку.

Для любительской рыбалки лимиты следующие: 8,5 тонны горбуши, 20 тонн кеты и 0,9 тонны нерки.

Рыбопромышленникам ЧАО определили к освоению 2920 тонн горбуши, 993 тонны кеты и 254 тонны нерки.

Также комиссия сформировала группы водных объектов в рамках организации промышленного рыболовства, определила места постановки орудий добычи, «традиционные» лимиты вылова на человека по различным акваториям.

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