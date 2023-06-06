Продукции морского зверобойного промысла открыли доступ к ЕСХН

Правительство включило продукцию морского зверобойного промысла в перечень сельскохозяйственной. Производители таких товаров могут использовать льготный режим единого сельхозналога.

Изменения в перечень продукции первичной переработки для применения режима ЕСХН внесены постановлением от 3 июня 2023 г. № 924. Как сообщает корреспондент Fishnews, в список включили продукцию морского зверобойного промысла — невыделанные шкуры, мясо и пищевые субпродукты, жиры и масла из морских млекопитающих, поделочную кость, сырье эндокринно-ферментное непищевое прочее. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 г.

Режим единого сельхозналога освобождает производителей от уплаты налога на прибыль, налога на доходы физических лиц (для индивидуальных предпринимателей) и налога на имущество, если оно используется в агробизнесе. Ставка ЕСХН в каждом регионе своя, но не может превышать 6%.

«Переход на льготный налоговый режим производителей продукции морского зверобойного промысла будет способствовать развитию отрасли и созданию дополнительных рабочих мест в северных регионах России», — заявили в пресс-службе правительства.

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