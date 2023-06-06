РСХБ утроит кредитный портфель в рыбной отрасли

Россельхозбанк намерен поддержать рыбопромышленников в строительстве судов-краболовов, перерабатывающих заводов и других элементов инфраструктуры. По итогам 2025 г. кредитный портфель РСХБ в отрасли должен вырасти в 3,3 раза.

«Росрыболовство оценило дополнительные потребности рыбного комплекса в финансировании на ближайшие три года в 92 млрд рублей. Мы подготовили комплекс мер, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса, и рассчитываем, что более половины инвестиционного потенциала будет реализовано Россельхозбанком», — отметил председатель правления РСХБ Борис Листов.

Сейчас в фокусе внимания банка закладка 5 краболовных судов в Северо-Западном федеральном округе, 30 краболовов и 30 других объектов на Дальнем Востоке, включая заводы по переработке. Во второй половине 2023 г. Россельхозбанк поддержит производителей в привлечении финансирования для реализации обязательств в рамках распределения квот под инвестиции, сообщили Fishnews в пресс-службе РСХБ.

Аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка отмечают: потребление рыбы и рыбной продукции в стране растет и составляет 22,6 кг на человека в год, при этом к 2025 г. оно может достичь 24 кг на человека в год. На экспортном направлении спрос на российскую продукцию остается высоким, несмотря на перераспределение рынков сбыта. Так, Республика Корея и Китай по-прежнему лидеры по доле импорта, однако появились и новые направления: Малайзия, Кувейт. Для повышения конкурентоспособности на зарубежных рынках российским производителям требуется большая доля продукции с глубокой степенью переработки. В общем объеме производства с 2017 по 2022 гг. она выросла на 5,8% — до 31%.

В дополнение к активному финансированию банк намерен развивать зонтичное обслуживание отрасли: проводить специализированные фестивали, реализовывать адресные программы по развитию агротуризма, пополнять базу вакансий «Я в агро», развивать «рыбные» услуги на B2B-платформе «Своё фермерство», сервис FishWeb, проводить стратегические сессии и поддерживать мероприятия.

В результате реализации комплексной программы кредитный портфель Россельхозбанка в сегменте рыбного хозяйства должен увеличиться в 3,3 раза.

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