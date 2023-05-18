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Начальник управления по работе с клиентами СКФО, УФО, СФО, ДФО департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья СОЛОДУХИН выступил с докладом на международном семинаре по развитию аквакультуры в Арктике

РСХБ рассказал о доступе к кредитованию для акваферм

Основной игрок в аквакультуре — малый бизнес, подчеркнул представитель Россельхозбанка Илья Солодухин. Он перечислил возможности для получения финансирования, если рыбоводы не могут рассчитывать на свой кредитный рейтинг.

Начальник управления по работе с клиентами СКФО, УФО, СФО, ДФО департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Солодухин выступил с докладом на международном семинаре по развитию аквакультуры в Арктике, сообщает корреспондент Fishnews. Представитель РСХБ привел статистику: в России порядка 3 тыс. рыбных хозяйств, большинство из которых — малые предприятия. 55% ферм — это компании, производящие менее 10 тонн рыбы в год, 35% выращивают до 100 тонн.

«Это основной наш участник, основной контрагент, это класс, который действует живее, откликается на возникающие условия, он заполняет, собственно говоря, все ниши возможностей», — отметил спикер. По его словам, малый аквакультурный бизнес для банка более доходный клиент, чем крупнейший бизнес.

«Если предприятие не имеет возможности рассчитывать на свой кредитный рейтинг для получения финансирования, а проект очень нужен, критически важен, есть инструменты, например, факторинг, — обратил внимание Илья Солодухин. — То есть готовую продукцию предприятие реализует крупному ритейлеру либо компании, которая занимается перепродажей рыбы. В этом случае инициатор проекта получает финансирование, а риск принимается на более крупного игрока».

Представитель Россельхозбанка заметил, что предприятия, «которые собирают урожай и продают его на придорожном рынке», уже ушли в историю. Всегда надо налаживать долгоиграющие отношения и повышать капитализацию своего бизнеса. Благодаря этому с точки зрения кредитования предприятие становится гораздо более интересным, акцентировал докладчик.

Он также отметил возможности лизинга. «Риск мы принимаем не только на экономику предприятия, а в большей степени на предмет лизинга. В случае, если что-то не получилось, лизинговая компания его изымает и уже в дальнейшем разбирается. Но это позволяет предприятию в краткосрочной перспективе получить финансирование, необходимую технику», — подчеркнул Илья Солодухин.

Представитель РСХБ также напомнил, что Россельхозбанк представляет свои платформы для аквакультуры. «У нас есть программа «Свое фермерство», это маркетплейс для продуктов, есть сервис FishWeb — это мониторинг кормления, прироста биомассы, учет вылова. То есть это технологии, позволяющие малым предприятиям работать в режиме, который называется «умная аквакультура», — рассказал докладчик.

Он также упомянул сервис «Я в агро» для поиска работников и работодателей в сельскохозяйственном комплексе и компанию «Росагролизинг», которая «предоставляет в лизинг оборудование по достаточно льготным ставкам».

«Эти программы позволяют малым предприятиям осуществлять хозяйственную деятельность и следовать всем тенденциям — и техническим, и тенденциям рынка», — резюмировал Илья Солодухин.

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АО «Россельхозбанк»

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