Наука оценит состояние сибирской стерляди

Специалисты Тюменского филиала ВНИРО изучают нерестовую миграцию стерляди и нерест частиковых рыб. Работы ведутся в среднем и нижнем течениях Иртыша.

Экспедиция проводится на собственном судне филиала. Там ученые первично обрабатывают собранный материал: выполняют биологический анализ выловленных особей, определяют их размерно-возрастную структуру, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Для оценки кормовой базы местной ихтиофауны и состояния реки специалисты отбирают гидробиологические и гидрохимические образцы воды и донного грунта. Этот материал будет доставлен в лаборатории для камеральной обработки.

В пресс-службе отметили, что сибирская стерлядь широко распространена в Обь-Иртышском бассейне. Она образует несколько относительно обособленных стад. Наиболее многочисленные и имеющие промысловое значение обитают в среднем течении Оби и в нижнем и среднем течениях Иртыша.

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