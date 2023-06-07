Водохранилища Прикамья хотят включить в промысел

В Пермском крае объявлен конкурс на 12 участков для промышленного рыболовства на Камском, Воткинском и Широковском водохранилищах. Заявки принимаются до 5 июля — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует региональное министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, восемь рыболовных участков расположены на Камском водохранилище, три — на Воткинском, один — на Широковском. Площадь РЛУ — от 450 га до 2843 га.

Критериями оценки заявок станут средневзвешенные показатели освоения квот добычи, среднесуточный объем производства рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы. Стартовые цены лотов — от 80 тыс. до 433 тыс. рублей.

Участки на Камском и Воткинском водохранилищах предоставляются до 31 декабря 2033 г., на Широковском — до конца 2037 г.

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