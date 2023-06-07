В Поморье определили правила лососевой путины

В Архангельской области комиссия по регулированию промысла анадромных видов рыб распределила объемы вылова семги и горбуши и установила проходные дни для пропуска лососей на нерестилища.

В этом году региону для промышленного и любительского рыболовства в Белом море, включая внутренние морские воды реки Северная Двина, выделено 22,55 тонны атлантического лосося (семги) и 167,1 тонны горбуши. Такое решение приняла областная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Поморья, в реке Северная Двина рыбопромышленные предприятия смогут выловить 2,46 тонны семги и 25,5 тонны горбуши. А для организации любительской рыбалки определены лимиты: на реке Мезень — 1,887 тонны по семге и 8 тонн по горбуше, в прочих реках бассейна Белого моря (Лака, Кулой, Мегра) — 3,9 тонны горбуши.

Комиссия также установила режим организации путины. «Периоды пропуска производителей анадромных видов рыб в границах Архангельской области на реках Северная Двина и Мезень определены впервые», — отметила глава регионального министерства АПК и торговли Ирина Бажанова.

В Северной Двине предприятиям запрещено вести промысел семги и горбуши по воскресеньям, а в реке Мезень аналогичный запрет в отношении любительского лова лососевых будет действовать по средам.

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