Рыбинспекторы Приморского края ударно ловят браконьеров

В Приморье сотрудники территориального управления Росрыболовства с начала года привлекли к административной ответственности свыше 1,3 тыс. браконьеров. Наложено штрафов на общую сумму более 2,2 млн рублей.

В ходе рейдов изъята продукция незаконного промысла, около 600 орудий лова, из них 311 сетей общей длиной свыше 9 км, рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления.

По его информации, из наложенных штрафов на сегодняшний день в государственную казну взыскано 1,28 млн рублей.

Также инспекторы занимаются профилактикой нарушений. Местных жителей информируют о правилах рыбной ловли, проводят разъяснительную работу с многочисленными рыбаками-любителями, туристами и отдыхающими.

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