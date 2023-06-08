Перуанские рыбаки готовятся к промыслу анчоуса

Министерство промышленности Перу установило квоту на первый сезон добычи анчоуса в северо-центральной промысловой зоне: 1,09 млн тонн (-60% к уровню прошлого года). Несмотря на сокращение лимита, такое решение обрадовало рыбопромышленников, опасавшихся полного срыва сезона.

Квота назначалась с учетом рекомендаций науки: специалисты провели несколько экспедиций, чтобы оценить состояние популяции анчоуса, пишет портал IntraFish.

Как сообщает корреспондент Fishnews, промысловый сезон должен начаться сразу после завершения очередной научной экспедиции, стартовавшей 3 июня. Специалисты планируют вновь оценить численность молоди и состояние океана. От итогов работ зависит, будет ли пересмотрена квота и начнется ли лов вообще, отмечает портал Seafood Source со ссылкой на Международную ассоциацию производителей рыбной муки и рыбьего жира (IFFO).

По информации IntraFish, в 2022 г. власти Перу разрешили рыбакам добыть 2,792 млн тонн анчоуса в первом сезоне в северо-центральной зоне. Общие уловы этой рыбы флотом Перу по итогам прошлого года достигли 4,25 млн тонн, а в 2021 г. — 4,48 млн тонн.

Добыча анчоуса в Перу чрезвычайно важна для глобальной индустрии аквакультуры: от этого промысла зависят 20% объемов производства рыбной муки и рыбьего жира в мире, обращает внимание IntraFish. В то же время, по данным IFFO, в нынешнем году их производство находится на подъеме, к концу апреля оно превышало уровень 2022 г. на 30%.

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