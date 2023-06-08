Школьники Поволжья вновь займутся спасением рыбы

В Астраханской области начали формировать отряды «Голубой патруль» и производственные бригады, которые займутся спасением рыбной молоди из отшнурованных водоемов. Работы планируется начать в конце июня.

В прошлом году в таких мероприятиях участвовали 63 отряда «Голубой патруль», созданных на базе школ, и 28 производственных бригад из рыболовецких артелей, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Астраханской области.

За два летних месяца школьники и рабочие бригады обследовали 507 отшнурованных водоемов общей площадью почти 3700 га. По данным региональных властей, в 2022 г. экоактивисты спасли более 243 млн особей рыбной молоди.

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