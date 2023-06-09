Житель Томской области ждет приговора за осетровую рыбалку

В Томской области мужчина обвиняется в незаконной добыче осетровых. По данным правоохранителей, причиненный государству ущерб превысил 2,5 млн рублей.

В январе фигурант сетью выловил в Оби 5 сибирских осетров и 28 стерлядей, сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме того, по информации надзорного ведомства, обвиняемый незаконно хранил по месту жительства порох и несколько десятков патронов к огнестрельному оружию, которые он сам изготовил.

Мужчине инкриминируют преступления, предусмотренные частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ), частью 1 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ), пунктами «а», «б» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов с причинением крупного ущерба,), частью 1 статьи 258.1 УК РФ (нелегальный вылов особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ).

Дело направлено в Каргасокский районный суд.

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