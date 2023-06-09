Американцы меняют структуру потребления рыбы и морепродуктов

Жители Соединенных Штатов не только стали есть больше рыбы и морепродуктов, но и разнообразили их видовой состав на своих столах, отмечает Национальный институт рыболовства США (National Fisheries Institute, NFI).

Американцы в 2021 г. увеличили подушевое потребление рыбы на 1,5 фунта (0,68 кг), доведя его до 20,5 фунтов (около 9,3 кг). Новые данные показывают, что жители США увеличили разнообразие потребляемой продукции из водных биоресурсов, при этом продолжая отдавать предпочтение охлажденной и замороженной рыбе, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию института.

«Рейтинг топ-10 за 2021 год подтверждает некоторые давние прогнозы потребления. В течение нескольких лет отраслевые эксперты сообщали о значительном увеличении потребления морепродуктов в период пандемии. Нет сомнений в том, что в течение следующих нескольких лет мы продолжим наблюдать, как рыночные тенденции, связанные с пандемией, по-разному влияют на эти цифры», — отметил программный директор NFI Ричард Барри (Richard Barry).

Особое внимание институт обращает на увеличение разнообразия потребляемых рыбы и морепродуктов. Если раньше список топ-10 представлял 90% объемов потребления, то сейчас его доля снизилась до 76%.

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